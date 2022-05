Capizzone intitola la biblioteca ai fratelli Pellegrini e all’alpino Salvi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 maggio 2022). Memorie Partigiane. È questo il titolo del percorso organizzato dal Comune di, in collaborazione con la sezione Anpi Valle Imagna, per ricordare tresi che hanno dato la vita per la libertà. Tre incontri che culmineranno il 2 giugno quando, in occasione della Festa della Repubblica, ladiverràta proprio aiFlorindo e RenatoAlberto, alla presenza di un ospite d’eccezione: il presidente provinciale di Anpi Mauro Magistrati. Il ciclo si aprirà con l’incontro di venerdì 13 maggio alle 20.30 e proseguirà con il secondo appuntamento di venerdì 27 maggio, sempre alle 20.30, nelladi via Marconi. Le ...