Cagliari | riscuotono Reddito cittadinanza per 4 milioni senza averne diritto | 140 denunce

Advertising

infoitinterno : #FLASH# CAGLIARI: RISCUOTONO RDC PER 4 MLN SENZA AVERNE DIRITTO, 140 DENUNCE - infoitinterno : Cagliari: riscuotono rdc per 4 mln senza averne diritto, 140 denunce -

LAPRESSE

La Polizia di Stato diha denunciato 140 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Gli indagati sono accusati di aver ottenuto il sussidio dal 2019 utilizzando dichiarazioni false. L'importo ..., 3 maggio 2022 " "Il comparto agroalimentare sardo ha raggiunto alti livelli di qualità e ... le fiere e le esposizioni dei prodotti agroalimentariun grande interesse non solo sugli ... Cagliari: riscuotono rdc per 4 mln senza averne diritto, 140 denunce - LaPresse Milano, 13 mag. (LaPresse) - La Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato 140 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Gli indagati ...Il bonus di 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali PENSIONATI. Ai titolari di pensione sarà l’Inps a erogare d’ufficio l’indennità una tantum di 200 euro con la mensilità di luglio 2022. (Il ...