Attacco hacker ATS Insubria, dopo otto giorni «ripristino parziale dei servizi informatici» (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto inizia il 1° maggio con l'Attacco all'ASST Fatebenefratelli-Sacco, cui è seguito l'Attacco hacker ATS Insubria: non certo un periodo semplice per le strutture sanitarie italiane, che si stanno trovando a fronteggiare una serie di cyber minacce mettendo in evidenza a che livello (se si considera anche l'Attacco hacker Killnet-Legion a diversi enti italiani di due giorni fa) le istituzioni italiane siano impreparate su questo fronte. Dall'ATS Insubria arriva, oggi, la notizia che i servizi – dopo la violazione degli scorsi giorni che ha costretto a un ritorno momentaneo al cartaceo per gestire le prestazioni da erogare ai cittadini – sono a un punto di ripristino almeno ...

