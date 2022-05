Ultime Notizie – Internazionali d’Italia 2022, Djokovic batte Wawrinka e va ai quarti (Di giovedì 12 maggio 2022) Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo svizzero Stan Wawrinka, numero 361 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti. Djokovic sfiderà ai quarti il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo e 8 del seeding. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Novaksi qualifica aidi finale degliBnl. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo svizzero Stan, numero 361 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti.sfiderà aiil canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo e 8 del seeding. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

