Tottenham-Arsenal stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2021/2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto pronto per Tottenham-Arsenal, recupero della ventiduesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022. Si tratta di fatto di uno spareggio per la Champions League: i Gunners sono quarti in classifica con 66 punti, mentre la squadra di Conte è quinta a quota 62. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 di giovedì 12 maggio. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news e highlights. SportFace.

