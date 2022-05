“Storie di Matteo Marani”: Giallo Parma (Di giovedì 12 maggio 2022) Da domani, alle ore 19, disponibile il programma d’inchiesta e approfondimento che racconta la fine dell’impero di Tanzi Uno degli scandali più importanti che ebbe ovvie e importanti ripercussioni anche sul Parma calcio, capace comunque di ricompattarsi e sfiorare la Champions nonostante le difficoltà . “Storie di Matteo Marani”, il programma d’inchiesta e approfondimento storico di Sky, con una nuova puntata intitolata “2003, Giallo Parma”, in onda da domani alle 19 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (disponibile anche on demand). A distanza di quasi vent’anni dal più grande scandalo vissuto dal nostro Paese, la produzione originale di Sky Sport ripercorre – con documenti inediti e nuove immagini – la strana annata del Parma Calcio, colpito ma non affondato ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 12 maggio 2022) Da domani, alle ore 19, disponibile il programma d’inchiesta e approfondimento che racconta la fine dell’impero di Tanzi Uno degli scandali più importanti che ebbe ovvie e importanti ripercussioni anche sulcalcio, capace comunque di ricompattarsi e sfiorare la Champions nonostante le difficoltà . “di”, il programma d’inchiesta e approfondimento storico di Sky, con una nuova puntata intitolata “2003,”, in onda da domani alle 19 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (disponibile anche on demand). A distanza di quasi vent’anni dal più grande scandalo vissuto dal nostro Paese, la produzione originale di Sky Sport ripercorre – con documenti inediti e nuove immagini – la strana annata delCalcio, colpito ma non affondato ...

Advertising

Matteo_Verdoni : RT @SchneiderItalia: Storie di #innovazione per le imprese! Guarda il video, scopri come Martoni ha trasformato una sede di stoccaggio in… - ParmaLiveTweet : 'Storie di Matteo Marani' presenta Giallo Parma: da venerdì su Sky, con interviste a Prandelli e Buffon… - cieloblunotte : in realtà matteo ce prova pure a mettere ‘nmezzo meno male che nelle storie su wattpad lo fanno simpatico… - SportInTV_IT : #StoriediMatteoMarani: da domani su à#SkySport, #GialloParma @skysport @matteomarani #parma #parmalat - quotecalcio : “2003, Giallo Parma” – Storie di Matteo Marani su SKY -