Spari alla Magliana su pregiudicato: gli scenari e la testimonianza (Di giovedì 12 maggio 2022) «Avevo qualche migliaio d’euro Mi hanno circondato in tre. Erano su uno scooter e su una moto e volevano i soldi. Io ho reagito e loro hanno sparato»: sono le parole del 44 enne pregiudicato che, nelle scorse ore, è stato oggetto di un tentativo di agguato alla Magliana, Roma. Sull’uomo è stato sparato un colpo di pistola che a quanto emerge non l’avrebbe colpito, ma che va in scia ad un altro episodio, molto dubbio e controverso, di cui fu protagonista lo stesso uomo. Mesi fa, sul 44enne vennero esplosi da ignoti per sei colpi di arma da fuoco in questo caso nel quartiere del Trullo a Roma, e alla vittima fu necessario il ricovero in ospedale e un intervento per cavarsela. Non emerse nulla, nè la vittima dichiarò alcunché al riguardo, circa movente e identità degli aggressori, Del caso se ne stanno occupando gli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) «Avevo qualche migliaio d’euro Mi hanno circondato in tre. Erano su uno scooter e su una moto e volevano i soldi. Io ho reagito e loro hanno sparato»: sono le parole del 44 enneche, nelle scorse ore, è stato oggetto di un tentativo di agguato, Roma. Sull’uomo è stato sparato un colpo di pistola che a quanto emerge non l’avrebbe colpito, ma che va in scia ad un altro episodio, molto dubbio e controverso, di cui fu protagonista lo stesso uomo. Mesi fa, sul 44enne vennero esplosi da ignoti per sei colpi di arma da fuoco in questo caso nel quartiere del Trullo a Roma, evittima fu necessario il ricovero in ospedale e un intervento per cavarsela. Non emerse nulla, nè la vittima dichiarò alcunché al riguardo, circa movente e identità degli aggressori, Del caso se ne stanno occupando gli ...

