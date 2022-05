(Di giovedì 12 maggio 2022) (12 maggio 2022) - Corrado Fera, Direttore Generale: “Puntiamo a raggiungere il 10% del mercato nazionale della cessione del quinto entro due anni” Pubblico delle grandi occasioni per l'inaugurazione adellaindi, azienda con sede a Milano specializzata nella cessione del quinto. La sede è la quattordicesima realtàa livello nazionale, dato che certifica la crescita su tutto il territorio italiano per un'azienda che, come spiegato dal Direttore Generale Corrado Fera, punta al raggiungimento del 10% del mercato della cessione del quinto entro il prossimo biennio. “Sono molto orgoglioso per l'inaugurazione della sede di— ha ...

Advertising

FedZac : @Leo__ACM @FraNasato @elliott_il Un bridge loan è un prestito che serve a colmare un fabbisogno di liquidità tempor… - Maria11564901 : @Sabina7217 offerta di prestito Hai progetti di vario genere che volevi realizzare da molto tempo ma la mancanza d… - Maria11564901 : @Rossanel_DNA offerta di prestito Hai progetti di vario genere che volevi realizzare da molto tempo ma la mancanza… - Maria11564901 : RT @Maria11564901: @AdmiralReloade1 offerta di prestito Hai progetti di vario genere che volevi realizzare da molto tempo ma la mancanza d… - Maria11564901 : @AdmiralReloade1 offerta di prestito Hai progetti di vario genere che volevi realizzare da molto tempo ma la manca… -

Adnkronos

... l'intera operazione, composta dalla vendita dell'abitazione e dalla nuova stipula del... Alla luce della normativa, della prassi e della giurisprudenza, l'Agenzia, in linea con la...Per aiutarci a capire prendiamo inalcuni passaggi di un testo fondamentale per "afferrare"... non trovando, devono essere affrontati dal sistema politico. In questo senso, la sfera ... Soluzione Prestito, inaugurata a Siracusa la quarta filiale in Sicilia La sede è la quattordicesima realtà Soluzione Prestito a livello nazionale, dato che certifica la crescita su tutto il territorio italiano per un'azienda che, come spiegato dal Direttore Generale ...Dopo l’anno in B ad Empoli storcendo un po’ il naso, ma mi è servita tantissimo quella stagione”. La Juventus dovrà cercare così nuove soluzioni ai talenti bianconeri, pronti a sbocciare ...