Secret Team 355 | la recensione | fiacca avventura spionistica al femminile

La recensione di Secret Team 355, opera seconda di Simon Kinberg a base di intrighi e doppio gioco, con Jessica Chastain al centro della squadra. Con la recensione di Secret Team 355 abbiamo a che fare con un nuovo aspirante franchise all'interno di un sistema produttivo e distributivo che dà la precedenza ai titoli da poter sfruttare con derivazioni varie. Forse anche per questo alla regia c'è Simon Kinberg, uno che di franchise, nel bene e nel male, si intende: per anni è stato coinvolto nella produzione degli adattamenti Marvel della 20th Century Fox, lavorando principalmente alle storie degli X-Men (di cui è stato praticamente il supervisore artistico dal 2014 al 2020), e ha messo mano anche allo Sherlock Holmes cinematografico della Warner Bros.

