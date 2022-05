Sarà un'estate all'insegna delle acconciature raccolte... a metà. Ma con stile (Di giovedì 12 maggio 2022) Semplice, veloce, easy e chic: il semiraccolto sta vivendo il suo momento di gloria come acconciatura di punta fra i trend PE 2022. Scelta da Brigitte Macron la sera della rielezione del marito, amata da Kate Middleton e Letizia Ortiz, è un pass-partout che conquista anche i red carpet, ultimo in ordine di tempo quello del Met Gala 2022. Capelli raccolti e semiraccolti estate 2022 guarda le foto Leggi anche › Capelli raccolti primavera 2022: dalla Barbie ponytail al Ballerina bun ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Semplice, veloce, easy e chic: il semiraccolto sta vivendo il suo momento di gloria come acconciatura di punta fra i trend PE 2022. Scelta da Brigitte Macron la sera della rielezione del marito, amata da Kate Middleton e Letizia Ortiz, è un pass-partout che conquista anche i red carpet, ultimo in ordine di tempo quello del Met Gala 2022. Capelli raccolti e semiraccolti2022 guarda le foto Leggi anche › Capelli raccolti primavera 2022: dalla Barbie ponytail al Ballerina bun ...

Advertising

MetaErmal : Ci sono ben 6 date nuove. La nostra estate sarà così e non vedo l’ora. A quale ci vediamo? P.S. dillo agli amici ?? - _Morik92_ : Sarà l'estate in cui cambierà aria, d'altronde lo stesso Kezman me lo confermava a novembre. Vuole un top club, la… - F_laffy : Sarà l’arrivo dell’estate ma boh, oggi tempesta di ormoni - gingias : Vestita da spiaggia per andare in uni perché l’unico mare che vedrò quest’estate sarà quello di lacrime - real_narciso : @kiwifakehs Vero e poi d’estate non dormo proprio quindi sarà per quello haha -