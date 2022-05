Sampdoria | Damsgaard brilla | ora Giampaolo ha più alternative

(Di giovedì 12 maggio 2022) Rientrato dall’infortunio,ha cominciato a far rivedere le sue qualità. Il danesee oraha più soluzioni Nelle scorse settimane Mikkelha progressivamente aumentato i carichi di lavoro durante gli allenamenti, si è messo a disposizione dello staff di Marcoed è riuscito a giocare qualche scampolo di partita. Nell’allenamento di ieri, a quanto riporta Il Secolo XIX, è stato tra i giocatori piùnti e in palla. Un ottimo segnale per il tecnico dellache ora ha duea centrocampo per quanto concerne la posizione di esterno mancino. Con tutta probabilitàresterà fermo sul 4-5-1 contro la Fiorentina, modulo utilizzato dalla gara contro il Verona. ...

