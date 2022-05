Polonia: ambasciatore russo colpito con vernice rossa (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ambasciatore della Federazione Russa in Polonia, Sergey Andreyev, è stato colpito da una secchiata di vernice rossa mentre partecipava a una cerimonia commemorativa. Andreyev era giunto in auto istituzionale, battente bandiera russa, al cimitero dei soldati sovietici di Varsavia. Dove riposano i militari caduti durante la Seconda Guerra Mondiale in Polonia. Subito è stato circondato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’della Federazione Russa in, Sergey Andreyev, è statoda una secchiata dimentre partecipava a una cerimonia commemorativa. Andreyev era giunto in auto istituzionale, battente bandiera russa, al cimitero dei soldati sovietici di Varsavia. Dove riposano i militari caduti durante la Seconda Guerra Mondiale in. Subito è stato circondato L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

PLinItalia : Ambasciatore????@Anna_M_Anders: „Le campagne di disinformazione condotte dalla Russia sono molto evidenti e non colpi… - RaiNews : Rappresaglia dell'aggressione all'ambasciatore russo a Varsavia? come fanno a non identificarli se sono nel video?… - MediasetTgcom24 : Polonia, ambasciatore russo imbrattato con vernice rossa durante le celebrazioni del 9 maggio #polonia #russia… - MDX_0x0 : RT @gpcep: VERGOGNOSO (i Russi avrebbero fatto meglio a non liberare la Polonia dai nazisti). Ascoltate il video della conversazione tra l… - liarighi : @AjejeBrazo100 @putino Ma due giorni fa i polacchi hanno imbrattato l'ambasciatore russo in Polonia, di persona, me… -