Playoff Serie C: fuori il Foggia di Zeman e il Pescara, psicodramma a Cesena. Avanti Monopoli, Palermo e Juve U 23 (Di giovedì 12 maggio 2022) Concluse le gare di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale Playoff, che proietta al Secondo Turno, dove subentreranno anche le tre seconde... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Concluse le gare di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale, che proietta al Secondo Turno, dove subentreranno anche le tre seconde...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: ELIMINATE FOGGIA, PESCARA, RENATE E CESENA Al 2° turno Entella, Feralpisalò, Juve U23 e… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: PALERMO-TRIESTINA 1-1 I rosanero avanzano al 2° turno #SkySport #SerieC #PalermoTriestina #Palermo #Triestina - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - Domenico1oo777 : RT @_juventusfans: Ritorno ottavi di finale #Playoff #SerieC: #Renate-#JuventusU23 0-1. Un altro storico risultato per la Juventus U23 ch… - annamariaferret : Playoff Serie C: impresa del Monopoli a Cesena, biancoverdi passano il turno. Foggia eliminato -