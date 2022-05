Piedi, avere il dito più lungo può dire molto (Di giovedì 12 maggio 2022) Spesso ci capita di non essere attenti al nostro corpo, qualcuno di voi sarà consapevole del dito più lungo del proprio piede, altri invece no, scommettiamo? Piedi, c’è chi li ama e chi non sopporta nemmeno la loro vista. Eppure sono fondamentali, basta una piccola vescica a rovinare il weekend. I Piedi danno stabilità al corpo, permettono i movimenti come camminare, correre, deambulare. Ma soffermiamoci sulle dita dei Piedi. Come si chiamano e qual è il dito più lungo? Scopriamolo insieme… - curiosauro.itIl nome delle dita dei Piedi Basandoci sulla terminologia anatomica ufficiale si sottolinea come le dita dei Piedi non seguano la terminologia delle dita della mano. Semplicemente le cinque dita vengono denominate: primo ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Spesso ci capita di non essere attenti al nostro corpo, qualcuno di voi sarà consapevole delpiùdel proprio piede, altri invece no, scommettiamo?, c’è chi li ama e chi non sopporta nemmeno la loro vista. Eppure sono fondamentali, basta una piccola vescica a rovinare il weekend. Idanno stabilità al corpo, permettono i movimenti come camminare, correre, deambulare. Ma soffermiamoci sulle dita dei. Come si chiamano e qual è ilpiù? Scopriamolo insieme… - curiosauro.itIl nome delle dita deiBasandoci sulla terminologia anatomica ufficiale si sottolinea come le dita deinon seguano la terminologia delle dita della mano. Semplicemente le cinque dita vengono denominate: primo ...

Advertising

il_latinista : @jacopoat A riempirci la bocca di concetti filosofici siamo buoni tutti, ma alla fine ciò che conta è stare al mond… - Andrzej00221940 : RT @Giu_Fabiana: ....bisogna avere un passo delicato per entrare in punta di piedi in un sogno ... #Torino_parco_Valentino?? - Frank196018 : @OGiannino Chi glielo spiega a questi due fenomeni che usa e Europa hanno interessi diversi? Chi glielo spiega che… - heartsjealous : RT @holdontoyou13: Ennesimo daytime che non recupererò, sperando di avere qualcosina di decente almeno domani che è l'ultimo, per il resto… - holdontoyou13 : Ennesimo daytime che non recupererò, sperando di avere qualcosina di decente almeno domani che è l'ultimo, per il r… -