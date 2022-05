Napoli - Genoa: Di Lorenzo torna in gruppo, tutti a disposizione di Spalletti (Di giovedì 12 maggio 2022) L'intera rosa del Napoli è a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della partita contro il Genoa , in programma domenica al Maradona e valida per la 37esima e penultima giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 12 maggio 2022) L'intera rosa delè adi mister Lucianoin vista della partita contro il, in programma domenica al Maradona e valida per la 37esima e penultima giornata di ...

