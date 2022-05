Mediaset, dopo una straordinaria carriera per lui il capolinea : l’addio è dei più dolorosi (Di giovedì 12 maggio 2022) In Mediaset c’è aria di grandi cambiamenti, sopratutto per lui. La sua carriera, a quanto pare, non sarà proprio in grado di salvarlo Ancora una volta Mediaset si trova travolta in una vera e propria tragedia, che vede la fine della carriera di un uomo che nel corso degli anni è riuscito ad entrare nel cuore di molti. Notizia che ha sconvolto tutti coloro che seguono assiduamente le dinamiche dell’azienda di Berlusconi. Nelle ultime ore non si parla d’altro che di uno dei veterani di questa rete che, dopo anni di fedele servizio, sembra non avere più altra scelta che abbandonare il suo lavoro. Stiamo parlando proprio di uno degli uomini che ha fatto la storia del giornalismo, e che ha prestato il suo volto per condurre diversi programmi. Una situazione che, sicuramente, ha ... Leggi su topicnews (Di giovedì 12 maggio 2022) Inc’è aria di grandi cambiamenti, sopratutto per lui. La sua, a quanto pare, non sarà proprio in grado di salvarlo Ancora una voltasi trova travolta in una vera e propria tragedia, che vede la fine delladi un uomo che nel corso degli anni è riuscito ad entrare nel cuore di molti. Notizia che ha sconvolto tutti coloro che seguono assiduamente le dinamiche dell’azienda di Berlusconi. Nelle ultime ore non si parla d’altro che di uno dei veterani di questa rete che,anni di fedele servizio, sembra non avere più altra scelta che abbandonare il suo lavoro. Stiamo parlando proprio di uno degli uomini che ha fatto la storia del giornalismo, e che ha prestato il suo volto per condurre diversi programmi. Una situazione che, sicuramente, ha ...

Advertising

CB_Ignoranza : Alla fine di un discorso da vero capitano Chiellini ha dato l'annuncio ufficiale ai microfoni di sport mediaset; do… - MediasetTgcom24 : Covid, in Corea del Nord Kim ordina lockdown dopo il primo caso #covid - Ariel2575 : RT @Covidioti: Nell'arco di 2 ore intervengono Biden, Scholz e Draghi per dire che la pandemia non è finita e bisogna vaccinare tutto il mo… - Noninfluente : RT @Covidioti: Nell'arco di 2 ore intervengono Biden, Scholz e Draghi per dire che la pandemia non è finita e bisogna vaccinare tutto il mo… - hondama2021 : RT @Covidioti: Nell'arco di 2 ore intervengono Biden, Scholz e Draghi per dire che la pandemia non è finita e bisogna vaccinare tutto il mo… -