Maurizio Costanzo irriconoscibile: “È una vergogna”, da lui non ce lo saremmo mai aspettato [VIDEO] (Di giovedì 12 maggio 2022) Scoppia lo scandalo dopo il siparietto al Maurizio Costanzo Show: la denuncia arriva forte e chiara dal pubblico del programma. Maurizio Costanzo (fonte youtube)Lo storico “Maurizio Costanzo Show” è tornato in pompa magna a colorale il palinsesto della seconda serata di Canale 5. L’attempato anchorman si circonda ogni mercoledì di ospiti prestigiosi, e l’ultima puntata del talk-show non ha fatto eccezione. Il conduttore ha dato vita ad un inatteso siparietto, coinvolgendo due ex volti del “GF Vip“: il suo intervento, e le successive repliche, però, hanno fomentato reazioni rabbiose sui social, vediamo perché. Manuel Bortuzzo e la battuta su Lulù Selassiè: Maurizio Costanzo finisce sulla graticola Manuel Bortuzzo e Aldo Montano (fonte ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 12 maggio 2022) Scoppia lo scandalo dopo il siparietto alShow: la denuncia arriva forte e chiara dal pubblico del programma.(fonte youtube)Lo storico “Show” è tornato in pompa magna a colorale il palinsesto della seconda serata di Canale 5. L’attempato anchorman si circonda ogni mercoledì di ospiti prestigiosi, e l’ultima puntata del talk-show non ha fatto eccezione. Il conduttore ha dato vita ad un inatteso siparietto, coinvolgendo due ex volti del “GF Vip“: il suo intervento, e le successive repliche, però, hanno fomentato reazioni rabbiose sui social, vediamo perché. Manuel Bortuzzo e la battuta su Lulù Selassiè:finisce sulla graticola Manuel Bortuzzo e Aldo Montano (fonte ...

mariasechi04 : #jeru di Amalia Lavanda Prendendo spunto dagli episodi misogini e discriminatori accaduti ieri nel corso della punt… - pupastra1973 : RT @Ninomauger: LULÙ e NICOLA raccontano il bullismo subito per anni , la sofferenza , caro Maurizio Costanzo prima di parlare dovresti gua… - paladino_clara : RT @Honolul62444404: LULÙ,NICOLA raccontano il bullismo subito per anni. Caro Maurizio Costanzo prima di parlare dovresti guardare informar… - Honolul62444404 : LULÙ,NICOLA raccontano il bullismo subito per anni. Caro Maurizio Costanzo prima di parlare dovresti guardare infor… - queen_adnknesh : RT @Ninomauger: LULÙ e NICOLA raccontano il bullismo subito per anni , la sofferenza , caro Maurizio Costanzo prima di parlare dovresti gua… -