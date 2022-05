Manchester United, nuovo record all’Old Trafford: non è per la prima squadra! (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri sera si è giocata la finale della FA Youth Cup 2021/2022 con in campo i giovani del Manchester United che hanno fronteggiato i giovani del Nottingham Forest ma ciò che ha fatto scalpore riguarda il numero di tifosi presenti all’Old Trafford. La finale si è giocata davanti a 67.492 tifosi, distruggendo il precedente record di 38.187 tifosi stabilito all’Emirates Stadium nel 2007 in semifinale di FA Youth League tra Arsenal e proprio il Manchester United. Questi numeri consentono di dire che è sicuramente una finale storica per il calcio giovali inglese. Manchester United Old Trafford recordSul campo il Manchester ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri sera si è giocata la finale della FA Youth Cup 2021/2022 con in campo i giovani delche hanno fronteggiato i giovani del Nottingham Forest ma ciò che ha fatto scalpore riguarda il numero di tifosi presenti. La finale si è giocata davanti a 67.492 tifosi, distruggendo il precedentedi 38.187 tifosi stabilito all’Emirates Stadium nel 2007 in semifinale di FA Youth League tra Arsenal e proprio il. Questi numeri consentono di dire che è sicuramente una finale storica per il calcio giovali inglese.OldSul campo il...

