Leviamo il reddito di cittadinanza a chi non lo merita

(Di giovedì 12 maggio 2022) Fare arrivare più lavoratori stagionali stranieri e usare i fondi pubblici da spendere per formarli: a parlare non è Enrico Letta o qualcuno del centrosinistra. Le parole sono firmate Lega, più precisamente dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, uomo già noto per le sue posizioni a favore delle aste che, in nome dell'Europa, toglierebbero le concessioni balneari ai nostri piccoli imprenditori a favore di grandi gruppi e banche. Insomma, la Lega di Matteo Salvini, la Lega del «Prima gli italiani», ha nuovamente cambiato rotta e si è messa sul solco dell'aperturismo. Del resto il fu Carroccio ci ha abituati a cambi di direzione sull'Europa e sulla sua moneta passando dall'andare contro il Partito Unico dell'Euro al farne parte, sostenendo la larghissima maggioranza Draghi. Non solo. Sempre il Carroccio ha svoltato pure sulla obbligatorietà vaccinale, passando dalle critiche alla ...