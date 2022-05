Le accuse al primo soldato russo a processo per crimini di guerra in Ucraina (Di giovedì 12 maggio 2022) La procuratrice generale Ucraina Iryna Venediktova ha annunciato che mercoledì inizierà il primo processo per crimini di guerra a carico di un soldato russo, il 21enne Vadim Shishimarin, accusato di aver ucciso un civile disarmato in bicicletta a Chupakhivka, un villaggio nella regione di Sumy a circa 300 chilometri a est di Kyiv. Il giovanissimo militare era membro della quarta divisione d’élite dei carri armati della guardia prima di venire catturato dall’esercito ucraino, attualmente è in custodia in carcere. Lo staff della procuratrice ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto: dopo essere stati respinti dalle unità ucraine, Shishimarin e altri quattro soldati sarebbero scappati dalle linee di combattimento e rubato un’auto per fuggire. Arrivati a Chupakhivka, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La procuratrice generaleIryna Venediktova ha annunciato che mercoledì inizierà ilperdia carico di un, il 21enne Vadim Shishimarin, accusato di aver ucciso un civile disarmato in bicicletta a Chupakhivka, un villaggio nella regione di Sumy a circa 300 chilometri a est di Kyiv. Il giovanissimo militare era membro della quarta divisione d’élite dei carri armati della guardia prima di venire catturato dall’esercito ucraino, attualmente è in custodia in carcere. Lo staff della procuratrice ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto: dopo essere stati respinti dalle unità ucraine, Shishimarin e altri quattro soldati sarebbero scappati dalle linee di combattimento e rubato un’auto per fuggire. Arrivati a Chupakhivka, ...

