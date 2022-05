La ' ndrangheta voleva quei supermercati

Advertising

repubblica : La 'ndrangheta romana voleva controllare tutti i locali vicino al Vaticano (e anche la catena Elite) [di Romina Mar… - misiagentiles : RT @rep_roma: La 'ndrangheta romana voleva controllare tutti i locali vicino al Vaticano (e anche la catela Elité) [aggiornamento delle 09:… - rep_roma : La 'ndrangheta romana voleva controllare tutti i locali vicino al Vaticano (e anche la catela Elité) [aggiornamento… - tempoweb : La 'ndrangheta a Roma voleva bar, osterie e supermercati Elite #ndrangheta #roma #mafia #vaticano #elite… - Frances08331210 : @LaNotiziaTweet A Roma, ha sempre comandato la ndrangheta, la criminalità organizzata e non, per niente tutti insie… -

In una conversazione intercettata, proprio il boss dice: ''sto sbirro di Klaus Davimettere i boss della 'a Roma, chi sono...eappiccicarli nelle fermate...da...della ...Per il presunto boss della 'a Roma, Antonio Carzo, era rischioso stare nella Capitale, 'dove erano stati trasferiti una serie di magistrati e di ufficiali di pg che avevano lavorato in ...Secondo quanto contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare l’organizzazione criminale tentava di gestire anche bar e osterie a due passi dal Vaticano ...Il business dei locali vicino al Vaticano, dei supermercati della catena Elité a cui fornire il pane, e l'interesse, antico, di entrare in una loggia massonica. Tutti i fronti su cui si spendevano gli ...