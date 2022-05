Juve su Tchouameni: arriva un'altra insidia pericolosa (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Liverpool di Jurgen Klopp, ancora in lotta per la vittoria della Premier League, sta già iniziando a valutare profili per la prossima... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Liverpool di Jurgen Klopp, ancora in lotta per la vittoria della Premier League, sta già iniziando a valutare profili per la prossima...

Advertising

JBertinato : @_Morik92_ Mirko dammi anche notizie false…dimmi che la Juve sta trattando Tchouameni ed Antony…che sono ad un passo ???????? - ilpodsport : #Calciomercato “Tchouameni verso la Premier”, Juve tagliata fuori #ilpodsport - junews24com : Tchouameni Juve, c’è un club in pole per il gioiello francese. Ultime - gabbores : RT @juventustotale: ??? Di Marzio: '#Tchouameni? La #Juventus lo aveva preso in considerazione, lo hanno cercato in passato ma al momento no… - juventustotale : ??? Di Marzio: '#Tchouameni? La #Juventus lo aveva preso in considerazione, lo hanno cercato in passato ma al moment… -

Niente Juve, tre squadre in lotta per Tchouameni 1 Lo ha seguito anche la Juventus , ma il futuro di Aurelien Tchouameni non sarà in Italia: lo assicura la stampa spagnola, secondo cui sono Liverpool , Chelsea e Real Madrid a contendersi il centrocampista del Monaco . Cambia tutto per Pogba: Juventus in bilico, è il momento di scegliere ... che però, a questo punto, potrebbe valutare un ritorno di fiamma proprio per Tchouameni. Anche se, ... oltre ai Blancos, una delle principali opzioni per il futuro del francese, con la Juve ora un po' ... Calciomercato.com Niente Juve, tre squadre in lotta per Tchouameni Lo ha seguito anche la Juventus, ma il futuro di Aurelien Tchouameni non sarà in Italia: lo assicura la stampa spagnola, secondo cui sono Liverpool, Chelsea e Real Madrid a contendersi il ... Allegri si è innamorato di lui: “Andate subito a prenderlo” Max Allegri non ha saputo rialzare immediatamente le sorti della Juve, ma si può dire senza dubbio che ha le idee ben chiare per l'estate. 1 Lo ha seguito anche la Juventus , ma il futuro di Aureliennon sarà in Italia: lo assicura la stampa spagnola, secondo cui sono Liverpool , Chelsea e Real Madrid a contendersi il centrocampista del Monaco .... che però, a questo punto, potrebbe valutare un ritorno di fiamma proprio per. Anche se, ... oltre ai Blancos, una delle principali opzioni per il futuro del francese, con laora un po' ... Niente Juve, tre squadre in lotta per Tchouameni Lo ha seguito anche la Juventus, ma il futuro di Aurelien Tchouameni non sarà in Italia: lo assicura la stampa spagnola, secondo cui sono Liverpool, Chelsea e Real Madrid a contendersi il ...Max Allegri non ha saputo rialzare immediatamente le sorti della Juve, ma si può dire senza dubbio che ha le idee ben chiare per l'estate.