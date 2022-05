Jessica Selassié smonta un gossip e Victoria Cabello (ex di Barù) parla di lei (Di giovedì 12 maggio 2022) Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi sono dei semplici conoscenti e nonostante Alex Belli abbia voluto far intendere altro (vecchia volpe) fra i due non c’è assolutamente niente. Un paio di settimane fa la vincitrice del Grande Fratello Vip ed il modello, amico di Alex Belli, sono stati avvistati a Roma intenti a fare un aperitivo insieme. Intervistato da Casa Chi, il man ha così fatto qualche allusione. “Nella mia Factory dopo il Grande Fratello ho fatto una festa e Jessica e Simone si sono incontrati in ascensore, dove si sono scambiati i numeri di telefono. Poi c’è stato un buio totale! Simone non mi racconta mai i dettagli ma se son rose fioriranno. Sarebbe in caso molto più vera di tutta la liaison dei Jerù che invece era tutta una grandissima farsa da parte di Barù. Lei si è innamorata, lui ci ha giocato sopra e ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022)e Simone Bonaccorsi sono dei semplici conoscenti e nonostante Alex Belli abbia voluto far intendere altro (vecchia volpe) fra i due non c’è assolutamente niente. Un paio di settimane fa la vincitrice del Grande Fratello Vip ed il modello, amico di Alex Belli, sono stati avvistati a Roma intenti a fare un aperitivo insieme. Intervistato da Casa Chi, il man ha così fatto qualche allusione. “Nella mia Factory dopo il Grande Fratello ho fatto una festa ee Simone si sono incontrati in ascensore, dove si sono scambiati i numeri di telefono. Poi c’è stato un buio totale! Simone non mi racconta mai i dettagli ma se son rose fioriranno. Sarebbe in caso molto più vera di tutta la liaison dei Jerù che invece era tutta una grandissima farsa da parte di. Lei si è innamorata, lui ci ha giocato sopra e ...

MariannaRicci13 : RT @cantadaltavoce: Jessica Selassie ha detto: A me purtroppo di chi siate, cosa fate, e l’importanza che potete avere non mi interessa. D… - mvartinap : RT @caffellattestan: QUELLA GRANDISSIMA DONNA DI JESSICA SELASSIE #jeru - RORY53053268 : RT @sononuovaqui_: “No comment” “Cazzate.” IN UN MONDO DI CHIACCHIERE A VANVERA SIATE JESSICA ZAUDITÙ MAKONNEN HAILE SELASSIE #jeru #jessv… - StraNotizie : Jessica Selassié smonta un gossip e Victoria Cabello (ex di Barù) parla di lei - fran_priv : RT @simonacuore74: Grande rispetto x Jessica Selassié, che difende sua sorella, Lulu' con classe e signorilita'! Io dopo ieri sera, sono in… -