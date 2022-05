Advertising

fisco24_info : Ita:consegnato primo Airbus A350, dedicato a Valentino Rossi: Complessivamente saranno 4 in leasing per 12 anni - Sms_Ita : La @Lega_B ha presentato il trofeo, Nexus, che verrà consegnato alla prima classificata della serie cadetta. -

Agenzia ANSA

Alafco Aviation Lease and Finance Company hail primo Airbus A350 aAirways nell'ambito di un accordo che prevede la locazione di quattro nuovi Airbus A350. I quattro aeromobili saranno utilizzati in leasing per un periodo di 12 ...'Il volo charterpartito da Cracovia e atterrato a Trapani con 84 ucraini a bordo è stato ... 'Abbiamoun futuro giusto per i bambini qui in Italia' ha detto Santangelo che ha ... Ita:consegnato primo Airbus A350, dedicato a Valentino Rossi - Economia Alafco Aviation Lease and Finance Company ha consegnato il primo Airbus A350 a Ita Airways nell'ambito di un accordo che prevede la locazione di quattro nuovi Airbus A350. I quattro aeromobili saranno ...Questa settimana la Camera si occuperà del disarmo nucleare, del gasdotto EastMed, della cannabis, nella maternità surrogata e del cosiddetto Ius scholae ...