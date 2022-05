Inter | Perisic prima esulta e poi spaventa i tifosi | le sue parole

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 12 maggio 2022) La Coppa Italia ha visto trionfare l’ai tempi supplementari. Decisivo per la vittoria finale e man of the match Ivan. Il croato, autore di una doppietta, ha parlato nel post partita ai microfoni di Mediaset, lasciandosi andare a un commento di stizza sulla sua situazione contrattuale.Juventus FinaleSulla situazione contrattuale: “Non so ancora il mio futuro, ma con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento”. Sulla partita: “Ho sempre creduto nella vittoria anche quando eravamo sotto 2-1, abbiamo provato a rialzare la testa dopo averla persa per 15 minuti. La vittoria è stata meritata. Mi sento leader della squadra, ma quando la squadra è così forte è più facile. Abbiamo ancora due finali da vincere e dobbiamo aspettare ...