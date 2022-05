Indie World, resoconto del Direct Nintendo (Di giovedì 12 maggio 2022) Un nuovo evento Indie World svela un grande catalogo di titoli per Nintendo Switch. L’ultimo Direct Nintendo dedicato ai titoli Indie In un nuovo Indie World, Nintendo ha presentato 20 giochi Indie di sviluppatorie publisher di tutto il mondo in arrivo su Nintendo Switch. Alcuni di questi titoli sarannodisponibili già da oggi: Mini Motorways, Soundfall, OPUS: Echo of Starsong – Full BloomEdition e Gibbon: Beyond the Trees.I momenti salienti del video includono gli annunci di Another Crab’s Treasure di Aggro Crab,un’avventura soulslike ambientata in un mondo subacqueo afflitto da una misteriosa maledizione,e Wildfrost, un gioco di carte roguelike in cui i giocatori creano e personalizzano il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Un nuovo eventosvela un grande catalogo di titoli perSwitch. L’ultimodedicato ai titoliIn un nuovoha presentato 20 giochidi sviluppatorie publisher di tutto il mondo in arrivo suSwitch. Alcuni di questi titoli sarannodisponibili già da oggi: Mini Motorways, Soundfall, OPUS: Echo of Starsong – Full BloomEdition e Gibbon: Beyond the Trees.I momenti salienti del video includono gli annunci di Another Crab’s Treasure di Aggro Crab,un’avventura soulslike ambientata in un mondo subacqueo afflitto da una misteriosa maledizione,e Wildfrost, un gioco di carte roguelike in cui i giocatori creano e personalizzano il ...

