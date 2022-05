Indie-pop per Feeda, fuori con “Solstizio d’Inverno” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Da bambina volevo un pianoforte e i miei genitori per accontentarmi mi comprarono una chitarra. Volevo imparare a suonarla, ma ho lasciato praticamente subito; ero troppo piccola per capire cosa volevo davvero. Ho ripreso da autodidatta a diciotto anni ed ho passato la maggior parte delle mie giornate a studiare musica. Quando pensavo di non poter fare questo nella vita ho iniziato a scrivere i primi testi, per contraddire me stessa.”Si presenta così la giovane a, cantautrice Salernitana della classe ’98. Nuova scoperta della sempre più nota neo nata etichetta 33db good noise (famosa per aver lanciato Vierno di Totino Melillo), l’artista suona chitarra e Ukulele e, per la prima volta, si presenta al pubblico attraverso un singolo che sancisce ufficialmente la sua carriera musicale e proprio queste sue skills artistiche. “Solstizio d’Inverno” è ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) “Da bambina volevo un pianoforte e i miei genitori per accontentarmi mi comprarono una chitarra. Volevo imparare a suonarla, ma ho lasciato praticamente subito; ero troppo piccola per capire cosa volevo davvero. Ho ripreso da autodidatta a diciotto anni ed ho passato la maggior parte delle mie giornate a studiare musica. Quando pensavo di non poter fare questo nella vita ho iniziato a scrivere i primi testi, per contraddire me stessa.”Si presenta così la giovane a, cantautrice Salernitana della classe ’98. Nuova scoperta della sempre più nota neo nata etichetta 33db good noise (famosa per aver lanciato Vierno di Totino Melillo), l’artista suona chitarra e Ukulele e, per la prima volta, si presenta al pubblico attraverso un singolo che sancisce ufficialmente la sua carriera musicale e proprio queste sue skills artistiche. “” è ...

Advertising

RadioMir4 : ?? Nuovo Podcast! 'areARock 11 maggio 2022' su @Spreaker #art_folk #art_pop #indie_folk #noise_rock #post #prog_folk… - RadioTigullio : Sono le 20 giusto in tempo per ascoltare la nuova puntata di 'RockWave' novità discografiche riguardanti la musica… - Alex_Mendes09 : @Bertrand_Xav 6 pg: c'è Alex come unica figlia, il papà e la mamma. Però da piccola stava spesso col cuginetto che… - myspiace : Splendori e miserie, gioie e dolori, croci e delizie del genere musicale che ha corrotto l’indie, indignato il rock… - 444Zjm : @giacomolazzaa gusti musicali per indie e pop gusti artistici per l’impressionismo in particolare -