Il trionfo dell'Inter e la disfatta Juve, la corsa scudetto e il mercato: dalle 19.30 LIVE sui nostri canali con Mancini e Giletti (Di giovedì 12 maggio 2022) E' tutto pronto per una nuova puntata sui nostri nostri, insieme al direttore Gianni Visnadi e Francesco Guerrieri. Giovedì post... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) E' tutto pronto per una nuova puntata sui, insieme al direttore Gianni Visnadi e Francesco Guerrieri. Giovedì post...

Internazionali di Tennis: Sinner agli ottavi. Sconfitto Fognini A Roma un anno dopo il suo trionfo da numero uno del mondo, Iga Swiatek si sbarazza per 6 - 3 6 - 0 ... sfiderà Jessica Pegula recente finalista a Madrid: la statunitense ha usufruito del ritiro dell'... Inter, Zhang promette: non finisce qui. I numeri dell'era Suning ... il presidente nerazzurro si è lasciato andare ad un post su Instagram per celebrare il trionfo ...aveva centrato il ritorno proprio nella massima competizione europea per club nella magica notte dell'... Tuttosport Inter, Zhang promette: non finisce qui. I numeri dell'era Suning Come riporta calciomercato.com, il presidente nerazzurro si è lasciato andare ad un post su Instagram per celebrare il trionfo della sua Inter nella ... competizione europea per club nella magica ... MotoGp, Bagnaia: "Dopo il primo trionfo ci starebbe il bis" "Sarebbe bello ripetere il trend positivo dell'anno scorso dopo la mia prima vittoria. Ma ora è tutto diverso e vedremo come andrà questo weekend - ha detto il pilota della Ducati -. È una pista che ... A Roma un anno dopo il suoda numero uno del mondo, Iga Swiatek si sbarazza per 6 - 3 6 - 0 ... sfiderà Jessica Pegula recente finalista a Madrid: la statunitense ha usufruito del ritiro'...... il presidente nerazzurro si è lasciato andare ad un post su Instagram per celebrare il...aveva centrato il ritorno proprio nella massima competizione europea per club nella magica notte'... Coppa Italia, trionfo dell'Inter: la premiazione dei ragazzi di Inzaghi Come riporta calciomercato.com, il presidente nerazzurro si è lasciato andare ad un post su Instagram per celebrare il trionfo della sua Inter nella ... competizione europea per club nella magica ..."Sarebbe bello ripetere il trend positivo dell'anno scorso dopo la mia prima vittoria. Ma ora è tutto diverso e vedremo come andrà questo weekend - ha detto il pilota della Ducati -. È una pista che ...