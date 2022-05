I duri e puri della cultura bene comune. Chi sono e cosa preparano per Manfredi (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sette mesi dopo la fine dell’era de Magistris e all’indomani della presentazione del Maggio dei Monumenti, al Palazzo delle Arti di Napoli, si radunano i duri e puri della cultura bene comune. Capopopolo, Alessandra Clemente, consigliera comunale nonché super-assessora nel decennio arancione. Con lei, tra gli altri, ci sono la parlamentare Paola Nugnez, il professor Paolo Maddalena, la segretaria di Rifondazione Comunista Elena Coccia, la quale preannuncia una mozione da presentare all’eretico Manfredi, il sindaco che svende i tesori di Napoli. E a nulla vale la cabina di regia (composta da Andrea Mazzucchi, Stefano Consiglio, Gennaro Carillo, Vincenzo Trione, Francesca Amirante e Ferdinando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sette mesi dopo la fine dell’era de Magistris e all’indomanipresentazione del Maggio dei Monumenti, al Palazzo delle Arti di Napoli, si radunano i. Capopopolo, Alessandra Clemente, consigliera comunale nonché super-assessora nel decennio arancione. Con lei, tra gli altri, cila parlamentare Paola Nugnez, il professor Paolo Maddalena, la segretaria di Rifondazione Comunista Elena Coccia, la quale preannuncia una mozione da presentare all’eretico, il sindaco che svende i tesori di Napoli. E a nulla vale la cabina di regia (composta da Andrea Mazzucchi, Stefano Consiglio, Gennaro Carillo, Vincenzo Trione, Francesca Amirante e Ferdinando ...

anteprima24 : ** I duri e puri della cultura bene comune. Chi sono e cosa preparano per #Manfredi ** - Marciare60 : Ci dispiace, ma visto che siete duri, puri e tosti a non arrendervi... resistete, vi ricorderemo da 'eroi' che a Ro… - Gio98407575 : @NicolaPorro Vai alpini duri e puri a cazzo in alto ?? chi schifa alla fine ?? apprezza in segreto naturalmente - jennaro69 : @LucaSebastiani_ Chissà chi saranno questi unknown? Io dico che sono triangolazioni fatte dai cosiddetti duri e pur… - Falcex11 : A Biden non frega un caxxo se la Russia ci sgancia l'atomica sulla capoccia, ecco perché rimpingua di armi l'Ucrain… -