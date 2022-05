Giro d’Italia 2022, Arnaud Démare: “Questo è il ciclismo! Ho vinto con un colpo di reni, un finale pazzesco” (Di giovedì 12 maggio 2022) Volata doveva essere e volata è stata per stabilire il vincitore della sesta tappa del Giro d’Italia 2022, che ha portato i corridori da Palmi a Scalea lungo 192 chilometri quasi completamente pianeggianti, lungo l’affascinante costa calabrese. A spuntarla in un finale accesissimo è stato, ancora una volta, dopo il successo di ieri, Arnaud Démare. Il francese della Groupama-FDJ ha saputo imporsi in volata chiudendo in 5:02’33” davanti per pochissimo al folletto australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), prime posizioni stabilite al fotofinish, e il britannico Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Erano tra i favoriti per la vittoria finale e se la sono contesa fino all’ultimo; Démare ha prevalso sui rivali davvero per una questione di millimetri, ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Volata doveva essere e volata è stata per stabilire il vincitore della sesta tappa del, che ha portato i corridori da Palmi a Scalea lungo 192 chilometri quasi completamente pianeggianti, lungo l’affascinante costa calabrese. A spuntarla in unaccesissimo è stato, ancora una volta, dopo il successo di ieri,. Il francese della Groupama-FDJ ha saputo imporsi in volata chiudendo in 5:02’33” davanti per pochissimo al folletto australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), prime posizioni stabilite al fotofinish, e il britannico Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Erano tra i favoriti per la vittoriae se la sono contesa fino all’ultimo;ha prevalso sui rivali davvero per una questione di millimetri, ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - udine20 : Arnaud Démare vince la sesta tappa del Giro d'Italia. Lopez Maglia Rosa - - RaiNews : Il vincitore della sesta tappa del #Giro @ArnaudDemare a @RaiSport: 'Dovevo giocarmela tutta, ho deciso di mettermi… -