Gas russo via Ucraina diminuisce di un terzo

Advertising

Altro tema, il blocco delle forniture diall'Europa dai territori ucraini controllati dai russi. il gettito fiscale'aumenterà in modo significativo a oltre 180 miliardi di dollari a causa ...Le preoccupazioni sul passaggio delin Ucraina alimentano la tensione sui prezzi anche se per il momento non ci sono state segnalazioni di diminuzioni di afflusso del. Tuttavia, l'...Se esiste, in Europa, una persona che ha un interesse diretto e personale a che l’Ue continui ad acquistare il gas russo è l’uomo d’affari ceco Daniel Kretínský, che ha costruito il suo business propr ...(QUOTIDIANO NAZIONALE) Stop gas russo dall’Ucraina: quale impatto sull’Italia Gas russo verso l’Europa: il flusso via Ucraina si blocca. Il transito attraverso l’Ucraina del gas russo non è di poco ...