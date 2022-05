Fabio di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Gloria: età, lavoro, Instagram (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Anche quest’oggi a partire dalle 14.45 Maria De Filippi è pronta a regalare ai suoi telespettatori emozioni e colpi di scena. Oggi al centro dello studio c’è Gloria che dopo un tira e molla con Riccardo tiene a precisare un paio di cose a Fabio, la sua nuova conoscenza. Vediamo cosa sta accadendo in studio tra i due! La conoscenza tra Fabio e Gloria Fabio e Gloria si stanno conoscendo ma lei non ha ben compreso le motivazioni che hanno portato l’uomo a pubblicare un video messaggio sul proprio stato WhatsApp. La loro relazione è nata da poco e sono tante le perplessità che in questo momento invadono Gloria. Come andranno le cose tra i due? View this post on ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di. Anche quest’oggi a partire dalle 14.45 Maria De Filippi è pronta a regalare ai suoi telespettatori emozioni e colpi di scena. Oggi al centro dello studio c’èche dopo un tira e molla con Riccardo tiene a precisare un paio di cose a, la sua nuova conoscenza. Vediamo cosa sta accadendo in studio tra i due! La conoscenza trasi stanno conoscendo ma lei non ha ben compreso le motivazioni che hanno portato l’uomo a pubblicare un video messaggio sul proprio stato WhatsApp. La loro relazione è nata da poco e sono tante le perplessità che in questo momento invadono. Come andranno le cose tra i due? View this post on ...

Advertising

CorriereCitta : Fabio di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Gloria: età, lavoro, Instagram - fabio_laini : RT @HellasVeronaFC: Racconta ai tuoi figli chi sono gli Uomini che l’hanno fatto. Spiega ai tuoi amici come fu possibile essere i migliori… - fabio_caredda2 : @MaxPas_61 @Mauroerre4 @diMartedi Ma il filo è lo stesso. Quelli del golpe del 2014 sono gli uomini curati dal dopo… - fabio_sandri : RT @laGreta_: Io bevo più di un alpino e non ho mai molestato nessuno da sbronza. Non è l’alcol la causa delle molestie. Sono la (mancanza… - fabio_stallion : @TylerRomaX @realnanomaso @TonySilverX @KostaViking Agenzia matrimoniale per uomini con cazzone ?? -