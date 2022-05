Eurovision 2022 | cantanti | ordine uscita e scaletta seconda semifinale

(Di giovedì 12 maggio 2022) Giovedì 12 maggio in prima serata su Rai1 torna l'Song Contest. La rassegna musicale è ormai entrata nel vivo, dopo il debutto di martedì sera che ha registrato un successo in termini di ascolto.dell'Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika tornano questa sera giovedì 11 maggio sul palco per presentare laserata dell 'Song Contest. Il commento dell'evento è invece affidato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, affiancati da Carolina Di Domenico. Questa sera si ascolteranno altri 18 brani in gara. A superare lasaranno soltanto in 10, che accederanno di diritto alla finale di sabato 14 maggio, dove ...

Advertising

Esce il 17 giugno l'album di Albe, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. Albe è giunto fino alla finale, che slitta a causa della finale diSong Contestattesa per sabato 14 maggio a Torino. Per i finalisti di Amici della categoria del canto è il momento adesso di svelare l'uscita dei rispettivi progetti discografici. ...Gianluca Ginoble de Il Volo è risultato positivo al Covid - 19 durante un controllo previsto prima dell'esibizione del trio nella seconda serata di. Non sarà sul palco in presenza ma canterà, insieme ad Ignazio Boschetto e Piero Barone, in collegamento virtuale.Non amo passare troppo tempo in studio ma ora sentivo proprio l'esigenza di mettere a frutto tutto quello che ho vissuto negli ultimi due anni. La chiusura di un cerchio che si è aperto due anni fa e ...Uno dei tre cantanti del gruppo musicale è risultato positivo, l'Eurovision ha in mente una soluzione per rendere comunque possibile la loro esibizione di sabato ...