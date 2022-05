Equitazione | test event Pratoni del Vivaro 2022 | Italia nona | Germania in testa

(Di giovedì 12 maggio 2022) I risultati della prima giornata deldi percorso completo, andato in scena aidelcome anteprima dei FEI World Championships in programma dal 15 al 22 settembre. La sessione di prova di dressage riservata ai team ha visto il primo posto della, ina con 78.70 punti negativi davanti a Francia (82.30 pn) e Nuova Zelanda (87.50 pn). Primo posto anche a livello individuale per una tedesca, ovvero per Ingrid Klimke su SAP Hale Bob OLD, con 24.8 punti negativi. L’ha chiuso al nono e ultimo posto provvisorio, con un totale di 105.80 punti negativi. La migliore della squadra azzurra è stata Susanna Bordone, 23ª con Imperial van de Holtakkers e un totale di 33.50 punti negativi. Più indietro Emiliano Portale ...

Ingresso gratuito, come pure la prossima settimana per ilEvent degli attacchi (20 - 22 maggio). Francesco Girardi, direttore sportivo delle discipline olimpiche della Fise nonché componente ...... l' appuntamento meneghino con l'internazionale di vertice quest'anno aggiunge una stella all'evento principale e rappresenta una sorta di "event" in vista dei Campionati Europei che ...Si è appena conclusa al centro ippico di Pratoni del Vivaro (Roma) la prima giornata del Test Event dei Mondiali 2022, rassegna di concorso completo valida come prima tappa della FEI Eventing Nations ...Sta per scattare la Nations Cup di completo 2022 di equitazione: la prossima settimana ai Pratoni del Vivaro la prima tappa della rassegna sarà valida anche come Campionato Italiano, nonché come Test ...