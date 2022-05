Emergenza Covid finita: scade Quadro temporaneo Ue aiuti di Stato (Di giovedì 12 maggio 2022) La Commissione europea ha confermato oggi a Bruxelles che il Quadro temporaneo agevolato per gli aiuti di Stato legato all'Emergenza Covid, adottato il 19 marzo 2020 e modificato da ultimo il 18 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) La Commissione europea ha confermato oggi a Bruxelles che ilagevolato per glidilegato all', adottato il 19 marzo 2020 e modificato da ultimo il 18 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, stop agli aiuti di Stato. La possibilità per i Paesi membri di concedere aiuti di Stato straordinari per far… - AvezzanoTw : Comune di #Avezzano e @BCC_Roma insieme per aiutare le Pmi colpite dall’emergenza Covid-19. La convenzione sarà est… - Donna37727968 : @matteosalvinimi @LavoroeS Volete far saltare questo governo ??? L’emergenza covid è finita. Basta ! - murieIismo : Comunque fa ridere sentire parlare ancora di 'emergenza' Covid nel 2022 quasi 23 ahaha - _ihu : RT @RaiNews: Poche ore prima del lancio, Kim Jong-un aveva confermato la presenza della variante Omicron nel Paese e ordinato il lockdown e… -