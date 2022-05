Draghi torna dagli States e Salvini chiede un incontro: «La priorità è cessate il fuoco» (Di giovedì 12 maggio 2022) Mario Draghi, dopo due giorni negli States, ritorna a Roma e convoca un Consiglio dei ministri. Il premier appena arrivato ha già sul piatto la richiesta di Matteo Salvini di un incontro, per fare il punto dopo il faccia a faccia con Joe Biden. Per la Lega, a proposito della guerra in Ucraina, la priorità dev’essere l’immediato cessate il fuoco grazie a un’azione diplomatica che deve vedere l’Europa protagonista. Draghi, Salvini: «Più armi significa più guerra e pace più lontana» Salvini, poi in mattinata rispondendo ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, ha spiegato: «Mozione contro la fornitura delle armi se Draghi non accetterà le nostre proposte? ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Mario, dopo due giorni negli, ria Roma e convoca un Consiglio dei ministri. Il premier appena arrivato ha già sul piatto la richiesta di Matteodi un, per fare il punto dopo il faccia a faccia con Joe Biden. Per la Lega, a proposito della guerra in Ucraina, ladev’essere l’immediatoilgrazie a un’azione diplomatica che deve vedere l’Europa protagonista.: «Più armi significa più guerra e pace più lontana», poi in mattinata rispondendo ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, ha spiegato: «Mozione contro la fornitura delle armi senon accetterà le nostre proposte? ...

