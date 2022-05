Covid, Gimbe: meno casi e decessi ma netta riduzione di tamponi (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, scendono i casi di Covid in Italia così come i ricoveri e i decessi ma è netta la riduzione dei tamponi ( - 23,6%). Nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione, scendono idiin Italia così come i ricoveri e ima èladei( - 23,6%). Nella ...

