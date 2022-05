Botte da orbi in un bar | si accaniscono con uno straniero e lo pestano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 maggio 2022) Violenta aggressione in un bar. Stava acquistando una birra quando viene spintonato e preso ferocemente a pugni. Una terribile escalation di violenza quella che si è manifestata nei confronti di un 36enne afgano lo scorso 7 settembre. Ad aggredirlo brutalmente due uomini, ora consegnati alla giustizia. Leggi anche:daal ristorante: cameriere pestato e accoltellato per vendetta Violenta aggressione in un bar: cosa è successo Era il 7 settembre quando in un bar della stazione di Ponte Mammolo, fermata metro B, un cittadino afgano di 36 anni è stato oggetto di una feroce aggressione. L’uomo stava acquistando una birra quando è stato prima spintonato e tirato per un orecchio da un 42enne romano e poi ingiuriato. In quei terribili frangenti, un altro uomo si era avvicinato e lo aveva colpito in pieno volto con un violentissimo pugno. La ...