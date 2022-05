Birindelli | «L’Inter ha vinto con merito | alla Juve do 6»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 maggio 2022)vista esclusiva a, l’exntus ha commentato la finale di Coppa Italia e la stagione dei bianconeri Alessandroè intervenuto antusnews24.com per parlare della finale di Coppa Italia, della stagione dei bianconeri, e non solo. Sulla finale di ieri: è una sconfitta meritata?«Lantus l’aveva portata sul binario giusto andando in vantaggio, poi ci sono delle scelte e quella di Allegri con i cambi è stata quella di abbassarsi un po’ e ripartire. Si è sì abbassata ma non è più riuscita a ripartire. Dall’altra parteha grandi qualità e giocatori importanti, l’hanno rimessa in piedi e poi l’hanno vinta secondo me anche con». Dopo un decennio di dominio lachiude a zero ...