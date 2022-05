Bergamo Next Level: “editori social”, filter bubble , fake news e clickbaiting . Come ci informiamo oggi? (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo scenario dell’informazione digitalizzata richiede conoscenza delle dinamiche in atto e consapevolezza da parte del lettore. Ne abbiamo parlato con Francesca Pasquali, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Il 14 maggio sarà fra i protagonisti dell’incontro «La fine del diritto all’informazione?» Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo scenario dell’informazione digitalizzata richiede conoscenza delle dinamiche in atto e consapevolezza da parte del lettore. Ne abbiamo parlato con Francesca Pasquali, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Il 14 maggio sarà fra i protagonisti dell’incontro «La fine del diritto all’informazione?»

Advertising

infosferanews : RT @bergamo_paola: Nuovo Giornale Nazionale - Mario Bergamo disegnò l’Europa della next generation #europa #federalismo ?@AdolfoTasinato? ?… - AdolfoTasinato : RT @bergamo_paola: Nuovo Giornale Nazionale - Mario Bergamo disegnò l’Europa della next generation #europa #federalismo ?@AdolfoTasinato? ?… - bergamo_paola : Nuovo Giornale Nazionale - Mario Bergamo disegnò l’Europa della next generation #europa #federalismo ?… - zazoomblog : Il sindaco di Leopoli Andrij Sadovyj in collegamento con Bergamo Next Level - #sindaco #Leopoli #Andrij #Sadovyj… - Picinali_M : RT @ConfindustriaBG: Dal 12 al 20 maggio appuntamento con #BergamoNextLevel. Come #ConfindustriaBG sosteniamo l'evento organizzato da @UniB… -