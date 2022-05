Attacco terroristico in Russia sventato. Il piano diabolico dei servizi segreti ucraini (Di giovedì 12 maggio 2022) L'Fsb, il servizio segreto di sicurezza federale russo, ha comunicato che un residente della regione di Kursk è stato arrestato per aver pianificato attentati esplosivi nel capoluogo allo scopo di «destabilizzare il lavoro delle autorità e spingerle così a fermare l'operazione militare speciale» in Ucraina. L'uomo è accusato di aver organizzato attacchi alle infrastrutture della città «in collaborazione con i servizi di sicurezza ucraini». «Il detenuto si è dichiarato colpevole e ha detto che stava progettando di partire per l'Ucraina dopo aver perpetrato il crimine», ha affermato l'Fsb, puntando il dito contro i “colleghi” dell'Sbu di Kiev. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) L'Fsb, ilo segreto di sicurezza federale russo, ha comunicato che un residente della regione di Kursk è stato arrestato per aver pianificato attentati esplosivi nel capoluogo allo scopo di «destabilizzare il lavoro delle autorità e spingerle così a fermare l'operazione militare speciale» in Ucraina. L'uomo è accusato di aver organizzato attacchi alle infrastrutture della città «in collaborazione con idi sicurezza». «Il detenuto si è dichiarato colpevole e ha detto che stava progettando di partire per l'Ucraina dopo aver perpetrato il crimine», ha affermato l'Fsb, puntando il dito contro i “colleghi” dell'Sbu di Kiev.

