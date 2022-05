Arbitri nella bufera, il designatore Rocchi furioso: lancia una pesante accusa (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle ultime settimane di Serie A si è parlato di lotta Scudetto, si è parlato di lotta salvezza, ma si è parlato forse ancora di più dei tanti errori arbitrali. Tante critiche mosse nei confronti degli Arbitri del nostro campionato, anche da parte del disegnatore arbitrale stesso, Gianluca Rocchi. L’esperto fischietto di Firenze ha criticato la scarsa capacità di prendere una decisione nei momenti più difficili, lodando invece il VAR. Di seguito le sue parole: “Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga”. Michael Fabbri (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Arbitro con la A maiuscola e questo è quello che un po’ oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riavere Arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice”. “Siamo di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle ultime settimane di Serie A si è parlato di lotta Scudetto, si è parlato di lotta salvezza, ma si è parlato forse ancora di più dei tanti errori arbitrali. Tante critiche mosse nei confronti deglidel nostro campionato, anche da parte del disegnatore arbitrale stesso, Gianluca. L’esperto fischietto di Firenze ha criticato la scarsa capacità di prendere una decisione nei momenti più difficili, lodando invece il VAR. Di seguito le sue parole: “Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga”. Michael Fabbri (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Arbitro con la A maiuscola e questo è quello che un po’ oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riaverecon la A maiuscola, ma non è semplice”. “Siamo di ...

