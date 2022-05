Alpini, Non una di meno: 500 segnalazioni e 160 racconti di molestie. Favero: "Mi scuso" (Di giovedì 12 maggio 2022) "Oltre 160 racconti dei fatti delle molestie subite. Oltre 500 segnalazioni di molestie". Sono i dati riferiti da "Non una dimeno" dopo l'incontro di ieri con le vittime di molestie e gli avvocati durante il raduno nazionale degli Alpini a Rimini. "Non consideriamo necessario che ci siano delle denunce per credere alla verità delle molestie, sappiamo che sono accadute - dice il Movimento - molte più di quelle che sono arrivate a noi. In questo caso però le denunce possono essere uno strumento in più perché le molestie che si ripetono a ogni adunata non possano essere ignorate come in passato". Intanto il presidente dell'Associaizone nazionale Alpini , Sebastiano Favero, in una intervista al “Corriere ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 12 maggio 2022) "Oltre 160dei fatti dellesubite. Oltre 500di". Sono i dati riferiti da "Non una di" dopo l'incontro di ieri con le vittime die gli avvocati durante il raduno nazionale deglia Rimini. "Non consideriamo necessario che ci siano delle denunce per credere alla verità delle, sappiamo che sono accadute - dice il Movimento - molte più di quelle che sono arrivate a noi. In questo caso però le denunce possono essere uno strumento in più perché leche si ripetono a ogni adunata non possano essere ignorate come in passato". Intanto il presidente dell'Associaizone nazionale, Sebastiano, in una intervista al “Corriere ...

Advertising

SimoneAlliva : #Alpini Non abbiamo capito nulla. Menomale che ce lo spiega su 'Il Giornale' Stefano Zecchi. Stiamo mettendo 'sot… - lauraboldrini : Mentre tutti - compresa l'associazione degli #Alpini - dicono che bisogna fare chiarezza sugli accadimenti, Salvin… - stanzaselvaggia : Se un immigrato sbaglia, abbiamo un problema con gli immigrati. Se un alpino sbaglia, non è giusto additare il glor… - Lucio_freni : RT @ArmoniosiAccent: Le hanno detto 'bellissima'. Non ci sono più gli #Alpini di una volta. - LuceverdeMilano : RT @atm_informa: ?? Tram 19 > Lambrate: non fa le fermate tra Sempione/Domodossola e largo Quinto Alpini (incidente stradale lungo il percor… -