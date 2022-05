Achille Lauro infiamma l’Eurovision 2022: bacio con Boss Doms e toro meccanico – VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) C’era grande attesa per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 in vista della performance di Achille Lauro sul palco di Torino. Il cantante nostrano concorre per San Marino e questa sera si è esibito con la sua Stripper riportando sul palco anche l’amico fraterno Boss Doms. Achille Lauro conquista il pubblico dell’Eurovision 2022 E’ esattamente Lauro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 12 maggio 2022) C’era grande attesa per la seconda semifinale delin vista della performance disul palco di Torino. Il cantante nostrano concorre per San Marino e questa sera si è esibito con la sua Stripper riportando sul palco anche l’amico fraternoconquista il pubblico delE’ esattamente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Achille Lauro infiamma Torino con 'Stripper' #Eurovision #escita Vi è piaciuto? - EurovisionRai : ???? Sì, era un toro meccanico. Non fa caldo, è solo @AchilleIDOL sul palco di #Eurovision! ?? L’esibizione integrale… - Agenzia_Ansa : Eurovision 2022, seconda serata nell'attesa di Achille Lauro e Emma Muscat. Stasera 18 Paesi in gara e ospiti Il Vo… - TheWannabeVet : RT @GVCCILOUIS: ACHILLE LAURO FUORI DALLA FINALE????????? MA CHE MESSAGGIO PASSA #Eurovision - amigoni_arianna : COME PORCA MADONNA FA A NON ESSERECI ACHILLE LAURO GESÙ CRISTO CHE SCHIFOOOO #EUROVISION -