La diretta della guerra | Raid russo su Zaporizhzia, intercettato missile su Odessa (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella notte le forze del Cremlino hanno lanciato 18 missili contro Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia: distrutte decine di abitazioni con un morto e almeno tre feriti all'attivo. Gli ucraini, intanto, hanno fatto sapere di aver respinto un attacco missilistico contro Odessa, che continua a restare nel mirino di Mosca. Lo schieramento tattico russo nella nuova

