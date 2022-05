Volley, Civitanova conquista il settimo scudetto! Perugia travolta in gara-4, la Lube si conferma Campione d’Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Civitanova si è confermata Campione d’Italia. La Lube ha sconfitto Perugia per 3-0 (25-23; 25-16; 25-21) nella gara-4 della finale del campionato di Volley maschile, ha chiuso la serie conclusiva sul 3-1 e ha fatto festa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum. I cucinieri conquistano il settimo scudetto della loro storia, il terzo consecutivo dopo quelli del 2019 e del 2021: anche questa volte, come negli ultimi due precedenti, hanno saputo regolare i Block Devils nello scontro decisivo. I cucinieri sono stati bravi a risalire dallo 0-2 contro Trento in una rovente semifinale e poi a espugnare il PalaBarton nella gara-1 di finale, riuscendo così a difendere il tricolore dopo aver concluso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)si èta. Laha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-16; 25-21) nella-4 della finale del campionato dimaschile, ha chiuso la serie conclusiva sul 3-1 e ha fatto festa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum. I cucinierino ilscudetto della loro storia, il terzo consecutivo dopo quelli del 2019 e del 2021: anche questa volte, come negli ultimi due precedenti, hanno saputo regolare i Block Devils nello scontro decisivo. I cucinieri sono stati bravi a risalire dallo 0-2 contro Trento in una rovente semifinale e poi a espugnare il PalaBarton nella-1 di finale, riuscendo così a difendere il tricolore dopo aver concluso ...

