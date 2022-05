Ue: Letta, 'impossibile dire all'Ucraina vi vogliamo ma dovete aspettare 10 anni' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Creare una confederazione con i Paesi potenziali candidati può essere l'unico modo per accogliere subito l'Ucraina nella famiglie europea senza la frustrazione che deriva dal fatto che per essere parte dell'Ue servono 10 anni. E' impossibile dire oggi all'Ucraina vi vogliamo, vi accogliamo ma dovete aspettare 10 anni. Loro devono stare dentro". Lo ha detto Enrico Letta in una intervista a Cnbc. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Creare una confederazione con i Paesi potenziali candidati può essere l'unico modo per accogliere subito l'nella famiglie europea senza la frustrazione che deriva dal fatto che per essere parte dell'Ue servono 10. E'oggi all'vi, vi accogliamo ma10. Loro devono stare dentro". Lo ha detto Enricoin una intervista a Cnbc.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Letta, 'impossibile dire all'Ucraina vi vogliamo ma dovete aspettare 10 anni' - - giorgiovascotto : RT @StefanoCalaman1: @BimbiMeb a Letta interessano gli elettori, o presunti tali, di Gonde. Assolutamente impossibile che non abbia capito… - amonterisi61 : @EnricoLetta Il messaggio del lucertolone a Bidone? Impossibile alzhy bidone non capisce e chiede all amico immagin… - Web_Lavoro : @ImolaOggi Giani penso che sia impossibile venga rieletto in Toscana...ma tralasciando questo...a marzo 2023 si va… - StefanoCalaman1 : @BimbiMeb a Letta interessano gli elettori, o presunti tali, di Gonde. Assolutamente impossibile che non abbia capi… -