Ucraina | Alternativa | ' Draghi venga per comunicazioni con voto | no informativa'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ci meraviglia dover scoprire dalle agenzie di stampa e non dai canali ufficiali della Camera che giovedì 19 il presidente del Consiglio effettuerà una informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto russo-ucraino nell'aula di Montecitorio". Lo affermano i deputati di Alternativa che hanno inviato una missiva al presidente della Camera Roberto Fico chiedendo che vengano "calendarizzate le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in luogo della mera informativa" come già avvenuto il 1° marzo. I deputati di Alternativa stigmatizzano le modalità di diffusione della notizia per la quale si definiscono meravigliati "non già in accezione positiva" per il suo "non essere stata minimamente contemplata tanto in sede di Conferenza di Capigruppo ...

