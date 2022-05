Advertising

simbamar2020 : RT @PianetaMilan: #Totti: “#Scudetto? Dipende dal #Milan, l’#Inter si è mangiato tutto a #Bologna” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Totti: “#Scudetto? Dipende dal #Milan, l’#Inter si è mangiato tutto a #Bologna” #ACMilan #SempreMilan - la_rossonera : ??? Totti ha parlato della corsa scudetto: “Pensavo che potesse vincere l’Inter, ma a Bologna si è mangiata quasi tu… - notizie_milan : Milan, Totti: “Lo scudetto è in mano al Milan” - MilanPress_it : Le parole dell'ex capitano giallorosso #Totti #Milan #Inter #Scudetto -

Spazio Milan

... in quello stadio ho fatto il raccattapalle e ricordo ancora quandomi abbracciò dopo aver ... Secondo te era sincero durante la stagione quando diceva di non puntare allo'Non credo ...Francescoè stato l'ospite, insieme a Vieri, della presentazione della finale di Coppa Italia ... Che voto daresti alla stagione della Roma Fin qui gli darei un 5,5 Chi vince loOrmai ... Totti non ha dubbi: “Scudetto Ora dipende tutto da una cosa!" Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato ed alzare il trofeo, che è quello che vogliamo. Tutti i trofei che giochiamo vogliamo vincerli, speriamo di dare il massimo e di fare il meglio pe ...Tra scudetti e Supercoppe, nella bacheca di Simone Pepe c'è anche ... in quello stadio ho fatto il raccattapalle e ricordo ancora quando Totti mi abbracciò dopo aver segnato in un 2-1 alla Fiorentina ...