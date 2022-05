Tentato femminicidio a Padova, grave una donna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una donna di 52 anni è stata accoltellata nella sua casa a Padova dall’ex convivente che, dopo averla colpita alla schiena l’ha lasciata a terra, gravemente ferita, fuggendo.L’uomo, che non aveva mai accettato la fine del rapporto e nutriva verso di lei una forma d”odio, è stato poi fermato dai Carabinieri, e in serata si trovava ancora sotto interrogatorio, come principale indiziato del Tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in un appartamento del quartiere Arcella, dove pare che i due avessero convissuto per qualche mese. Portata all’ospedale e sottoposta ad un’operazione d’urgenza, la 52enne è stata dichiarata in fuori pericolo. Secondo le prime informazioni, nel passato dell”aggressore, un 50enne veronese, vi sarebbero già una condanna per omicidio, nel 1999, quello di un”altra donna con ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unadi 52 anni è stata accoltellata nella sua casa adall’ex convivente che, dopo averla colpita alla schiena l’ha lasciata a terra,mente ferita, fuggendo.L’uomo, che non aveva mai accettato la fine del rapporto e nutriva verso di lei una forma d”odio, è stato poi fermato dai Carabinieri, e in serata si trovava ancora sotto interrogatorio, come principale indiziato delomicidio. Il fatto è avvenuto in un appartamento del quartiere Arcella, dove pare che i due avessero convissuto per qualche mese. Portata all’ospedale e sottoposta ad un’operazione d’urgenza, la 52enne è stata dichiarata in fuori pericolo. Secondo le prime informazioni, nel passato dell”aggressore, un 50enne veronese, vi sarebbero già una condanna per omicidio, nel 1999, quello di un”altracon ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA - quotidianodirg : #Italia #Femminicidio Tentato femminicidio a Padova, grave una donna - zazoomblog : Tentato femminicidio a Padovagrave donna accoltellata da ex - #Tentato #femminicidio #Padovagrave - infoitinterno : Tentato femminicidio a Padova: grave donna accoltellata dall'ex. L'uomo aveva già ucciso la precedente compagna - ViteAnto : RT @Agenzia_Ansa: Tentato femminicidio a Padova,grave donna accoltellata da ex - Cronaca - ANSA -